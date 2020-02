Governo: Lombardi (M5s) a Zingaretti, Pd ci segua su prescrizione e autostrade (3)

- E poi un altro tema cardine della politica M5s a maggior ragione dopo il crollo del ponte Morandi: lo stop alle concessioni autostradali. "Questo è un punto su cui non si può arretrare nemmeno di un millimetro: dobbiamo revocare le concessioni autostradali ai Benetton e strappare la gestione della Cosa Pubblica a quei potentati che per anni hanno guadagnato, e giocato, sulla pelle dei cittadini", afferma perché per Lombardi si tratta di "una battaglia di legalità e di civiltà" che si attende venga portata avanti soprattutto dal Movimento cinque stelle, ma che auspica il Pd la faccia propria per "dimostrare che davvero ha cambiato passo" perché, avverte: "Se non ci sono risultati dobbiamo prenderne atto". (Rin)