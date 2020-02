Unicredit: "Handelsblatt", Mustier, potremmo distribuire 50 per cento guadagni ad azionisti nel 2020

- La ristrutturazione di Unicredit “procede e dà agli azionisti la speranza di una maggiore partecipazione agli utili” della maggiore banca italiana. In questo modo, il quotidiano “Handelsblatt” commenta le dichiarazioni rese oggi dall'amministratore delegato di Unicredit, Jean Pierre Mustier. In particolare, Mustier ha dichiarato che, “già quest'anno, Unicredit potrebbe distribuire il 50 percento dei suoi guadagni agli azionisti”. Inoltre, per il 2019 l'Ad del principale istituto di credito italiano ha presentato un profitto più elevato di quanto previsto, “nonostante i miliardi di dollari di euro in costi di ristrutturazione”. L'annuncio di Mustier ha fatto balzare le azioni di Unicredit in rialzo del 5 per cento. Come riferisce “Handelsblatt”, a causa delle spese per la ristrutturazione, l'utile di Unicredit nel 2019 è diminuito del 18 per cento a poco meno di 3,4 miliardi di euro. Con un coefficiente di capitale di base del 13,1 percento, la banca dispone di spazio sufficiente per le distribuzioni degli utili agli azionisti. In particolare, per il 2020, Unicredit sta valutando di aumentare le partecipazione degli azionisti ai guadagni al 50 percento degli utili. Inoltre, nei prossimi anni, “verranno esaminate speciali distribuzioni dei guadagni”. Da quando è entrato in carica nel 2016 come Ad di Unicredit, Mustier ha tagliato più di 20 mila posti di lavoro nel gruppo e ha ridotto i crediti in sofferenza. A novembre scorso, Mustier ha deciso di vendere il 12 per cento della partecipazione di Unicredit in Yapi Kredi, sua controllata turca. Oggi, la banca italiana ha annunciato la vendita di un'ulteriore quota del 12 per cento in Yapi Kredi, portando così la partecipazione al 20 per cento. (Geb)