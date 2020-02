Tunisia: esperto Ben Jmia a “Nova”, campo di Nawara salverà il paese dal deficit di gas

- L’entrata in funzione del giacimento a gas di Nawara, situato nella provincia meridionale tunisina di Tataouine, salverà la Tunisia dalla morsa del deficit energetico. Lo ha detto ad “Agenzia Nova” l'esperto di energia Ghazi Ben Jmia, general manager per il Nord Africa di Hoqool Petroleum International, commentando l’inaugurazione avvenuta ieri del più grande progetto energetico della Tunisia. Con una capacità produttiva giornaliera stimata di 2,7 milioni di metri cubi, il giacimento di Nawara aumenterà la produzione di gas della Tunisia di circa il 50 per cento. E’ prevista inoltre la produzione di 7 mila barili di petrolio e 3.200 barili di gas naturale liquefatto. Il campo di Nawara, nelle attese delle autorità tunisine, ridurrà il deficit energetico del paese del 20 per cento e il deficit commerciale del 7 per cento. Ben Jmia ha ricordato che la Tunisia importa quasi il 60 per cento del suo gas dall'Algeria, il che richiede un costo aggiuntivo in valuta forte che aumenta il deficit di bilancio dello Stato. “L’importanza del capo Nawara deriva dalla necessità di salvare il paese da questo deficit”, ha affermato l’esperto. Il progetto beneficia di un investimento da 1,2 miliardi di dollari portato avanti dall’austriaca Omv in partnership con la compagnia statale tunisina Etap. Il campo di Tataouine, provincia desertica nota tra le altre cose per aver fatto da sfondo alle scene del film "Guerre stellari", è di fondamentale importanza per un paese come la Tunisia che deve attualmente importare gran parte della sua energia. Con Nawara, infatti, il paese rivierasco ambisce a trasformarsi in esportatore di gas grazie al gasdotto Transmed, che collega l’Algeria all’Italia attraverso la Tunisia. (Tut)