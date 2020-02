Umbria: Pastorelli (Lega), in Regione gruppo di lavoro compatto

- “Ci fanno soltanto sorridere le chiacchiere che vengono messe in giro dagli avversari della Lega i quali, davanti all’evidenza di un gruppo consiliare compatto e coeso che si adopera per far rialzare la testa alla nostra regione, tentano di infangarci con fittizie accuse alle quali abbiamo già ampiamente risposto con i fatti”. Così ha dichiarato il capogruppo della Lega presso l’assemblea legislativa umbra, Stefano Pastorelli. “Abbiamo lavorato con grande unità di intenti – ha sottolineato Pastorelli - fino a produrre una proposta di legge sugli alloggi popolari condivisa da ogni componente della squadra, e questa è soltanto la prima delle dimostrazioni del nostro modus operandi. Molti altri sono gli atti ai quali stiamo lavorando insieme e che stanno riscontrando anche il pieno appoggio degli assessori della Lega e di tutti gli altri componenti della giunta. Abbiamo ereditato una regione col Pil più basso d’Italia e ci stiamo impegnando in un lavoro congiunto affinché l’Umbria possa tornare a guardare con fiducia al futuro”. “Alle chiacchiere inconsistenti – ha concluso il capogruppo della Lega - continueremo a contrapporre la concretezza delle nostre azioni improntate al bene di tutta la comunità”. (Ren)