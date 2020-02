Lodi: ancora 3 in osservazione, nessun ferito grave, ma tutti sotto choc

- Dei dodici ricoverati all'ospedale di Lodi, 9 sono già stati dimessi e altri tre resteranno in osservazione per alcune ore. Anche i due ricoverati a Codogno sono stati rimandati a casa. Lo ha spiegato il direttore sanitario dell'ospedale di Lodi, Gabriele Mario Perotti. Lo stato di emergenza è stato dichiarato concluso dal direttore del pronto soccorso alle 10.15. I tre pazienti ancora ricoverati non sono comunque in pericolo di vita. Si tratta di una rottura di un femore e di persone con contusioni varie, guaribili in pochi giorni. Per tutti, comunque, uno stato di choc e un comprensibile grande spavento, al punto che l'ospedale ha attivato una équipe di psicologi per sostenere le persone che sono state portate all'ospedale dopo l'incidente.(Rem)