Campania: lunedì riunione del Consiglio regionale

- Il Consiglio regionale della Campania, presieduto da Rosa D’Amelio, si riunirà lunedì il 10 febbraio dalle ore 11 alle 13 per la seduta straordinaria sui “Ritardi nell’erogazione delle borse di studio e criticità afferenti al diritto allo studio universitario”, e, dalle ore 14 alle 18, per l’esame della proposta di legge “Disposizioni in materia di cooperative di comunità”, del testo unificato “Disposizioni per la prevenzione e la cura del disturbo da gioco d’azzardo e per la tutela sanitaria, sociale ed economica delle persone affette e dei loro familiari”, della proposta di Legge “Sviluppo di attuazione di un sistema di tracciabilità dei prodotti della filiera agro-alimentare ed ittica in Campania attraverso un sistema di gestione dei dati in blockchain”, del testo unificato “Misure per la tutela delle donne affette da endometriosi”, delle proposte di legge “Iniziative finalizzate all’adozione di sani stili di vita a tutela della popolazione infantile ed adolescenziale a rischio obesità basati sulla dieta mediterranea come modello di corretta alimentazione e sulla diffusione della pratica dell’attività motoria”, “Misure a sostegno dei proprietari di immobili abusivi acquistati in oggettiva e soggettiva buona fede e modifiche urgenti alle leggi regionali del 22 dicembre 2004, n. 16 "Norme sul Governo del territorio", del 12 ottobre 2003, n. 21 "Norme urbanistiche per i Comuni rientranti nelle zone a rischio vulcanico dell'area vesuviana" e del 18 novembre 2004, n. 10 "Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 32 così come modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326 e successive modifiche ed integrazioni”. (segue) (Ren)