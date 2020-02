Campania: lunedì riunione del Consiglio regionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguire, nel corso del Consiglio regionale della Campania verranno presentate le mozioni: “Erogazione prestazioni macroarea specialistica ambulatoriale – branca patologia clinica” a firma dei consiglieri Flora Beneduce ed Ermanno Russo, firmatari anche della mozione in materia di “Odontoiatria di comunità. Presa in carico del paziente con bisogni speciali che necessita di cure odontostomatologiche”; “Riconoscimento agli specialisti ambulatoriali operanti negli Istituti Penitenziari zona disagiata” a firma della consigliera Flora Beneduce; “Disposizioni in materia di terapia ed attività assistite da animali” a firma dei consiglieri Flora Beneduce ed Ermanno Russo, presentatori anche della Mozione “Clownterapia. Riconoscimento della clownterapia quale strumento di supporto ed integrazione delle cure clinico terapeutiche”; “Interventi per incentivare la pubblica fruizione degli arenili” a firma dei consiglieri Luigi Cirillo e Tommaso Malerba; “Completamento lavori rete ferroviaria nella tratta San Felice a Cancello – Torre Annunziata” a firma dei consiglieri Gennaro Saiello e Valeria Ciarambino; “Istituzione giornata di confronto per i giornalisti sotto tiro” ad iniziativa dei consiglieri Vincenzo Viglione, Valeria Ciarambino e Maria Muscarà. (segue) (Ren)