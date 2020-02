Campania: lunedì riunione del Consiglio regionale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le mozioni che saranno presentate nel corso del Consiglio regionale della Campania anche: “Istituzione osservatorio ambientale regionale del termovalorizzatore di Acerra e gruppo di lavoro multidisciplinare salute-ambiente per le problematiche dell’area del Comune di Acerra” sottoscritta delle consigliere Valeria Ciarambino e Maria Muscarà; “Adeguamento della normativa regionale per recepire le professioni di educatore professionale sociopedagogico e di educatore all’infanzia e aggiornamento atlante qualifiche professionali” a firma dei consiglieri Maria Antonietta Ciaramella, Giovanni Chianese e Gianluca Daniele, firmatari anche della Mozione “Inserimento della figura del Counsellor negli elenchi delle professioni riconosciute della Regione Campania”; “Dissesto idrogeologico frazione di Torre Caracciolo (Marano di Napoli)” a firma dei consiglieri Giovanni Chianese e Gianluca Daniele; “Soppressione team controlli dell’ufficio territoriale di Sala Consilina dell’Agenzia delle Entrate di Salerno” a firma del consigliere Vincenzo Maraio. Infine, l’elezione per la sostituzione di un componente del Consiglio di indirizzo dell’Agenzia regionale per la promozione del turismo, del Garante regionale dei diritti degli animali, dei componenti del Comitato scientifico per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio linguistico napoletano. (Ren)