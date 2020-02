Lodi: sindaco Sala, s'intensifichino sforzi per evitare simili disastri

- Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un post su Facebook esprime "tutta la vicinanza della città di Milano alle famiglie dei due macchinisti" e auspica che venga presto "fatta completa chiarezza sulla dinamica dell'incidente" e "s'intensifichino gli sforzi per evitare simili disastri". "Il deragliamento del treno sulla linea Milano-Bologna, partito questa mattina dalla nostra Stazione Centrale, ci colpisce profondamente. Prendere un treno per lavoro, per raggiungere i propri affetti in un'altra città o per un viaggio è una consuetudine che in tanti condividiamo, ma che oggi si è trasformata in tragedia", esordisce il sindaco di Milano. "Voglio esprimere tutta la mia vicinanza e quella della città di Milano alle famiglie dei due macchinisti, Giuseppe Cicciù e Mario Di Cuonzo, che in queste ore stanno vivendo momenti drammatici: non si dovrebbe mai morire facendo il proprio lavoro. La mia apprensione e il mio pensiero vanno anche ai numerosi feriti rimasti coinvolti, sperando con tutto il cuore che possano rimettersi il prima possibile", prosegue Sala. "Auspico, infine - conclude il sindaco - che sia fatta completa chiarezza sulla dinamica dell'incidente, ma soprattutto che si intensifichino gli sforzi per evitare simili disastri". (Rem)