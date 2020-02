Libia: Germania e Sudafrica cercano una soluzione al conflitto

- Germania e Sudafrica “cercano una soluzione” al conflitto in Libia. In questo modo, il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung” riassume le dichiarazioni rese oggi dal cancelliere Angela Merkel durante la sua visita a Pretoria, dove ha incontrato il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, che a breve assumerà la presidenza di turno dell'Unione africana (Ua) dal capo dello Stato egiziano, Abdel Fatah al Sisi. In particolare, Merkel ha affermato che “Germania e Sudafrica intendono lavorare a stretto contatto per trovare soluzioni al conflitto in Libia”. Il cancelliere ha aggiunto che “gli africani devono essere coinvolti nel processo” per la stabilizzazione del paese osservando che,“senza l'esperienza africana, non saremo in grado di risolvere questo problema”. La risoluzione del conflitto è “di grande importanza per l'Europa e l'Africa”, ma “non ho illusioni, ci vorrà molto tempo”, ha sottolineato Merkel. (Geb)