Ostia: trovato in possesso di 20 pasticche di "droga della pazzia", arrestato 28enne

- Un cittadino del Bangladesh, di 28 anni e senza occupazione, è stato arreatato dai carabinieri della stazione Roma La Storta perché trovato in possesso di circa venti pasticche di yaba. La sostanza, metanfetamina tra le più popolari in Asia sudorientale e comunemente conosciuta come “droga della pazzia”, è stata rinvenuta dai Carabinieri all’interno di un pacchetto di sigarette vuoto che il pusher nascondeva nel suo giubbotto. L’arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in caserma, in attesa dell’udienza di convalida.(Rer)