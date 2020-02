Coronavirus: Lagarde, quando seconda economia è colpita, ci sono per forza delle conseguenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Coronavirus è una fonte di preoccupazione perché è chiaro che quando la seconda economia più grande del mondo è colpita ci sono delle conseguenze. Lo ha detto la presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde. "Il Coronavirus è un'evidente fonte di preoccupazione. Innanzitutto penso alle persone contagiate. Siamo rattristati per quello che devono passare e per le misure adottate che fanno sì che le persone restino obbligatoriamente in Cina", ha detto. Oltre a questo, la presidente della Bce si sente di interrogarsi se questo "avrà delle conseguenze sul piano economico in particolare". Per Lagarde, "non ci sono molti elementi oggi per misurare le conseguenze perché non sappiamo a quale velocità si diffonderà e se si propagherà, con quale velocità il contagio sarà fermato dalle misure prese in Cina". (segue) (Beb)