Napoli: de Magistris, maltempo costringe a chiusura scuole e parchi

- Stamane a “Barba e capelli”, trasmissione di Corrado Gabriele in onda su Radio Crc, è intervenuto Luigi de Magistris, sindaco della Città metropolitana di Napoli, il quale ha dichiarato: "Allerta meteo? È molto facile fare l'analisi che fanno molte persone. La situazione non si può liquidare con una battuta, il tema è molto incerto. Parliamo di previsioni fatte da alcuni tecnici, i quali emettono dei bollettini divenuti ancora più incerti a causa del cambiamento climatico. Quando noi andavamo a scuola gli alberi non cadevano così facilmente, oggi sì. I bollettini dicevano che, fino a oggi pomeriggio, ci sarebbero stati dei venti così forti che era necessaria la chiusura delle scuole e dei parchi. Non è insicura la scuola, ma è preoccupante il quadro complessivo”. “Apriamo – ha proseguito il primo cittadino partenopeo - un dibattito nazionale, ma chi dovrà decidere, alla fine, non sarà né il conduttore televisivo, né il giornalista, ma il sindaco. Se si trovasse dinanzi ad un tavolo nel quale tutti gli esperti affermano che c'è la necessità di chiudere le scuole, lei non lo fa e il giorno dopo muore un bambino, come si comporterebbe? C'è un clima, in Italia, che attraversa i dirigenti, che ormai, ogni volta che fanno un atto amministrativo, ne subisco le conseguenze. Molti dirigenti sono preoccupati, perché al primo ramo secco che graffia qualcuno, devono risponderne penalmente”. Il sindaco de Magistris si è poi espresso in merito alla situazione della metropolitana la cui tratta è stata ridotta in seguito all'incidente dello scorso 14 gennaio: "Linea 1? Dalla riunione di ieri, la notizia è che si riparte sabato con 8 treni, un nono treno dovrebbe essere a disposizione dopo altri 10 giorni. Ci auguriamo che si riprenda la viabilità ordinaria su ferro" (Ren)