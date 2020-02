Municipio Roma IX: Opposizioni, è caos in M5s, perdono anche presidenza commissione Mobilità

- "Oggi l'ennesima riprova del caos in cui versa la maggioranza 5 stelle del municipio IX". Lo dichiarano in una nota congiunta i consiglieri delle opposizioni in municipio, Partito democratico, Fratelli d'Italia e gruppo misto. "Dopo aver perso due consiglieri, passati al gruppo misto, oggi perdono la presidenza della commissione mobilità a favore del fuoriuscito Paolo Barros - aggiungono - . Prendiamo inoltre atto delle dimissioni della presidente M5s della commissione scuola, attualmente senza guida. Ormai - concludono - la maggioranza 5 stelle, piuttosto che governare perde tempo soltanto in litigi interni e giochi di poltrone. Siamo preoccupati per le sorti del nostro territorio, il senso di responsabilità delle opposizioni si farà carico delle carenze di questa maggioranza sconclusionata e ormai senza numeri". (Rer)