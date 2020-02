Bulgaria-Bielorussia: incontro ministri Esteri, riprendere il dialogo bilaterale

- La Bielorussia e la Bulgaria hanno espresso la volontà di riprendere il dialogo bilaterale. Lo ha riferito il ministro degli Esteri bielorusso, Vladimir Makei, dopo l'incontro di oggi a Sofia con la controparte bulgara, Ekaterina Zakharieva. "Abbiamo deciso di fare di tutto per compensare il tempo perduto in questi anni", ha detto Makei. La visita del ministro bielorusso in Bulgaria è la prima nella storia delle relazioni bilaterali. Makei ha anche incontrato il presidente bulgaro Rumen Radev, la presidente dell'Assemblea nazionale bulgara Tsveta Karayancheva e alcuni rappresentanti delle imprese bulgare. (Bus)