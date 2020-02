I fatti del giorno – Europa orientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aerospazio: capsula Soyuz Ms-13 è atterrata con successo in Kazakhstan - La capsula della navicella Soyuz Ms-13 con a bordo gli astronauti Christina Koch, Luca Parmitano e Aleksander Skvortsov, rispettivamente della Nasa, dell’Agenzia spaziale europea (Esa) e della russa Roscosmos, è atterrata oggi in Kazakhstan. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Sputnik” citando un suo corrispondente al Centro russo per il monitoraggio della missione. Stando alle informazioni diffuse, gli astronauti della Nasa Jessica Meir e Andrew Morgan, insieme al russo Oleg Skripochka, rimarranno a bordo della Stazione spaziale internazionale (Iss) fino all’arrivo del nuovo equipaggio il prossimo aprile. (segue) (Res)