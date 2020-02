I fatti del giorno – Europa orientale (2)

- Ucraina: nuove proteste degli agricoltori contro la legge sul mercato fondiario - Continuano le proteste contro l'adozione della legge sul mercato fondiario da parte degli agricoltori, che oggi hanno organizzato una manifestazione nei pressi della Verkhovna Rada, il parlamento monocamerale ucraino. Il voto per l'approvazione è previsto nella giornata di oggi. Inizialmente, i manifestanti hanno chiesto di rimandare l'approvazione della legge, per tenere un referendum, ora invece sollecitano i parlamentari a non votare la riforma. “Apriremo il mercato alle persone fisiche, poi dopo alcuni anni se tutto andrà bene potremo passare alle persone giuridiche", ha detto il presidente del Consiglio agrario ucraino, Andriy Dykun, invitando gli agricoltori a non preoccuparsi. Al momento le proteste vengono monitorate dalla polizia locale. (segue) (Res)