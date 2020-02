I fatti del giorno – Europa orientale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Georgia: Osce, scelta del sistema elettorale dovrà essere in linea con le norme internazionali - La scelta di un nuovo sistema elettorale in Georgia, che sia proporzionale, maggioritario o misto, dovrebbe essere il frutto di una discussione approfondita tra tutti gli attori presenti nel paese in modo che vengano esaminati a fondo tutti gli aspetti positivi e negativi della riforma. È quanto si legge all’interno di un rapporto sugli emendamenti al Codice elettorale georgiano pubblicato dall’Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Odihr). “La scelta finale spetta allo Stato, purché il sistema sia in linea con gli impegni del paese sul piano globale e coerente con le norme internazionali: qualsiasi modifica dovrà essere esaminata a fondo, tenendo in considerazione anche le posizioni dei partiti politici”, si legge nel documento, in cui vengono date anche alcune raccomandazioni per realizzare al meglio gli emendamenti proposti e per facilitare il lavoro della Commissione elettorale centrale (Cec). Nel documento, richiesto lo scorso dicembre dal pubblico ministero georgiano Nino Lomjaria, viene anche ribadito che “di norma la legge elettorale non dovrebbe essere soggetta ad emendamenti meno di un anno prima delle elezioni”. (segue) (Res)