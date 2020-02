I fatti del giorno - Africa sub-sahariana

- Costa d'Avorio: Cpi esamina oggi richiesta di revoca restrizioni imposte a ex presidente Gbagbo - La Corte penale internazionale (Cpi) esaminerà oggi la richiesta di revoca delle restrizioni ai movimenti imposte all'ex presidente ivoriano Laurent Gbagbo ed al suo ex ministro della Gioventù, Charles Blé Goudé. Lo riferisce la stampa ivoriana. Assolti il 15 gennaio del 2019 dall'accusa di crimini di guerra e crimini contro l'umanità dalla Corte de L'Aia, su richiesta del procuratore Fatou Bensouda i due ex imputati non possono tuttavia lasciare i luoghi cui sono stati assegnati in custodia giudiziaria: Gbagbo si trova attualmente a Bruxelles, dove legami familiari gli hanno permesso di ottenere il trasferimento, mentre Goudé si trova a L'Aia. Secondo l'ultima sentenza della Cpi, che ha accolto la richiesta di Bensouda, entrambi non possono rientrare in Costa d'Avorio fino a quando la corte non deciderà sull'appello presentato dal pubblico ministero. Nell'ottobre 2019 il legale di Gbagbo, Emmanuel Altit, aveva presentato una richiesta ai giudici di revocare le restrizioni imposte al suo cliente, accusando il tribunale di violarne i diritti e di impedire all'ex capo di stato di partecipare alla vita politica del suo paese, in particolare nella campagna per le elezioni presidenziali previste il prossimo 31 ottobre. (segue) (Res)