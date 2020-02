I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (2)

- Usa-Kenya: presidente Kenyatta in visita a Washington, previsto oggi incontro con Trump - Il presidente keniota Uhuru Kenyatta è in visita a Washington dove oggi sarà ricevuto dall’omologo statunitense Donald Trump. Secondo quanto riferito da fonti della Casa Bianca citate dal quotidiano keniota "Standard", nel corso dei colloqui le due parti dovrebbero annunciare l’avvio di negoziati su un accordo di libero scambio, che sarebbe il primo di questo genere stipulato dagli Stati Uniti con un paese sub-sahariano. “Dall’ultima visita del presidente Kenyatta nell'agosto 2018, quando i due leader avviarono il dialogo strategico bilaterale tra Stati Uniti e Kenya, abbiamo ampliato la nostra partnership in molte aree”, ha affermato l’addetta stampa della Casa Bianca, Stephanie Grisham, alla vigilia della visita. In occasione del loro ultimo incontro, nell’agosto 2018, Kenyatta e Trump siglarono accordi di investimento per un valore di 24 miliardi di scellini kenioti (circa 217 milioni di euro) nei settori della sicurezza energetica e alimentare. (segue) (Res)