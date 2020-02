I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (3)

- Etiopia: scontri fra polizia e manifestanti per demolizione chiesa ortodossa, morte due persone - Almeno due persone sono morte negli scontri scoppiati tra la polizia e i fedeli di una chiesa cristiana ortodossa che le autorità avevano l'ordine di demolire nella capitale etiope Addis Abeba. Lo ha confermato ai media locali il sindaco di Addis Abeba, Takele Uma. Secondo i testimoni citati dalla stampa etiope, i fedeli avrebbero lanciato pietre contro gli agenti per impedire la demolizione della chiesa, costruita illegalmente, mentre la polizia ha sparato contro di loro, uccidendo due giovani e provocando diversi feriti. "Sebbene il luogo in cui è stata costruita la chiesa non fosse regolare, l'azione organizzata per demolirla durante la notte è stata inappropriata", ha detto il sindaco Uma, annunciando l'avvio di indagini per determinare chi ha dato l'ordine. (segue) (Res)