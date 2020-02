I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

- Sudan: fonti militari, Khartum consentirà voli diretti verso Israele su proprio spazio aereo - Il Sudan ha accettato di consentire ai voli diretti in Israele di attraversare il suo spazio aereo. Lo ha riferito all’emittente “Al Jazeera” il portavoce dell’esercito sudanese Amer Mohamed al Hassan, secondo cui esiste un accordo “in linea di principio” per l'uso dello spazio aereo del Sudan da parte di aerei commerciali che viaggiano dall’America latina in Israele, anche se gli aspetti tecnici dei sorvoli sono ancora in fase di studio. “Il Sudan non ha annunciato la piena normalizzazione (delle relazioni con Israele), ma intende promuovere uno scambio di interessi”, ha aggiunto il portavoce in riferimento al recente incontro fra il presidente del Consiglio sovrano sudanese Abdul Fattah al Burhan e il premier israeliano Benjamin Netanyahu avvenuto ad Entebbe, in Uganda. Il portavoce ha tuttavia precisato che le autorità di Khartum non accetteranno i sorvoli sul proprio spazio aereo del vettore israeliano El Al. In precedenza Netanyahu aveva affermato che l'apertura dello spazio aereo sudanese agli aerei civili israeliani avrebbe ridotto le ore dei voli diretti verso l’America latina, la quarta destinazione di viaggio più importante di Israele. Il corridoio aereo africano di Israele includerebbe anche l'Egitto e il Ciad, con cui lo Stato ebraico ha rinnovato le relazioni interrotte nel 2018. (segue) (Res)