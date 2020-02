I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

- Sudafrica-Germania: presidente Ramaphosa incontra cancelliere Merkel a Pretoria - Il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa ha ricevuto oggi a Pretoria il cancelliere tedesco Angela Merkel. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, l'incontro tra Ramaphosa e Merkel segna l'avvio del viaggio in Africa del capo del governo federale, con tappe a Pretoria e nella capitale angolana Luanda, dove Merkel incontrerà domani, 7 gennaio, il presidente Joao Lourenco. Al centro dell'incontro di oggi con Ramaphosa ci sono la crisi in Libia ed il rafforzamento delle relazioni economiche tra Germania e Africa, nonché il sostegno tedesco alle riforme nel paese africano. Ramaphosa ha fatto della soluzione delle crisi in Libia e Sud Sudan una delle priorità del proprio mandato nella presidenza di turno dell'Unione africana (Ua), che assumerà nel fine settimana dal presidente egiziano Abdel Fatah al Sisi subito dopo la visita di Merkel a Pretoria, nel quadro del vertice dell'Ua in agenda sabato e domenica prossimi nella capitale etiope Addis Abeba. Con riguardo all'economia, la “Frankfurter Allgemeine Zeitung” nota che, dopo la Cina e prima degli Stati Uniti, la Germania è il secondo partner commerciale del Sudafrica, con un volume degli scambi pari a 17 miliardi di euro. A Pretoria, Merkel è accompagnata da un'ampia delegazione di imprenditori tedeschi con cui, insieme a Ramaphosa, incontrerà le controparti sudafricane. (Res)