I fatti del giorno - Balcani (2)

- Romania: Iohannis su crisi politica, rimango sostenitore delle elezioni anticipate - Il presidente della Romania, Klaus Iohannis, ha dichiarato di rimanere un "sostenitore delle elezioni anticipate" per uscire fuori dalla crisi politica. Iohannis ha così commentato le dimissioni del governo liberale guidato da Ludovic Orban a seguito della mozione di sfiducia approvata ieri dal Parlamento di Bucarest. "Sono stato e rimango - e vi dico per essere molto chiaro – un sostenitore delle elezioni anticipate. Vorrei entrare in una logica che porti a elezioni anticipate", ha dichiarato il capo dello Stato a Palazzo Cotroceni. Iohannis ha affermato che, in assenza di una volontà in questo senso, vuole un governo che venga "con un programma di riforme". Iohannis ha detto che vuole un esecutivo formato attorno al Partito liberale nazionale (Pnl), anche se la formula delle elezioni anticipate non funzionerà. "Ma se vedo che i partiti parlamentari non lo vogliono o non riescono a capirlo, insisterò sul fatto che venga votato un governo che ha un programma di riforme, un governo che è costruito da e intorno al Partito liberale nazionale, questo per chiarire cosa accadrà dopo", ha spiegato Iohannis. (segue) (Res)