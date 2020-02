I fatti del giorno - Balcani (5)

- Usa-Albania: premier Rama a Washington, incontri con O'Brien e Pompeo su attività Osce - Il premier e ministro degli Esteri albanese Edi Rama, in visita ufficiale a Washington, in qualità di presidente di turno dell'Osce, è dal consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca Robert O’Brien. "Gli Stati Uniti e l'Albania condividono il fermo impegno a favore della stabilità regionale, della condivisione degli oneri della Nato e della lotta alle attività "ostili" dell'Iran, ha scritto in un suo post su Twitter O’Brien. Prima dell'incontro con il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, il premier albanese è stato ricevuto al Dipartimento di Stato, dal segretario di Stato Usa Mike Pompeo. Nel corso dell'incontro, secondo quanto riferito da un comunicato, Pompeo e Rama hanno discusso delle priorità condivise durante la presidenza albanese dell'Osce del 2020. (Res)