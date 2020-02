I fatti del giorno - Medio Oriente (2)

- Siria: governo denuncia raid israeliani su Damasco e Deraa - I media ufficiali siriani hanno riferito questa mattina che le difese aeree hanno affrontato "obiettivi ostili" sulla capitale, Damasco. Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa “Sana”, raid aerei lanciati da Israele avrebbero colpito l'area di Kiswa, Marj al Sultan, nei pressi di Izra, nel governatorato meridionale di Daraa, e nell’area di Damasco. Da parte sua, l'Osservatorio siriano per i diritti umani, organizzazione non governativa con sede a Londra ma con una vasta rete di fonti in territorio siriano, ha confermato che sono state udite numerose esplosioni anche nella zona rurale di Damasco. I raid avrebbero colpito posizioni delle forze di Assad e delle milizie iraniane nella "Brigata 91" della "Prima Divisione" nelle vicinanze della città di Al Kiswa. Nel governatorato di Damasco sono invece stati colpiti postazioni della "Brigata 75" nelle vicinanze del villaggio di al Muqaylabiyah, a ovest della capitale, il Centro di ricerca militare di al Mazzeh e il Centro scientifico di ricerca. Secondo i media siriani, nei raid sono rimasti feriti otto militari, mentre per altre fonti sarebbero morti dodici combattenti. (segue) (Res)