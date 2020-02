I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iraq: scontri tra sadristi e manifestanti a Najaf, 22 morti e 179 feriti - E’ salito a 22 morti e 179 feriti il bilancio degli scontri avvenuti nella notte a Najaf, nel sud dell’Iraq, tra i sostenitori del predicatore sciita Moqtada al Sadr e i manifestanti che continuano a protestare contro le autorità. Lo riferiscono fonti mediche al sito “Mawazine News”, spiegando che nove dei feriti sono in condizioni critiche. Secondo le fonti gli agenti hanno sparato proiettili vivi contro i manifestanti in piazza Sadrin, nel centro di Najaf. I disordini sono scoppiati dopo che i sadristi hanno attaccato un sit-in dei dimostranti. Gli scontri tra le due parti avevano già provocato un morto in settimana. Al Sadr, ex leader dei paramilitari dell’Esercito del Mahdi e capo della lista politica più votata alle ultime elezioni politiche (al Sairoon), ha appoggiato inizialmente la protesta contro il governo filo-iraniano di Adel Abdul Mahdi, facendosi vedere in piazza sin dallo scorso ottobre. (segue) (Res)