I fatti del giorno - Medio Oriente (5)

- Medio Oriente: nuovi raid israeliani sulla Striscia di Gaza - L’aviazione israeliana ha colpito nella notte alcuni obiettivi nella Striscia di Gaza in risposta al lancio di due razzi dall’enclave palestinese in territorio israeliano. Fonti palestinesi hanno riferito che i raid hanno colpito terreni agricoli nella città meridionale di Rafah, provocando danni materiali, ma non sono stati segnalati feriti. Nessuna fazione palestinese ha rivendicato la responsabilità dell'attacco su Israele. I gruppi armati attivi nella Striscia di Gaza hanno intensificato il lancio di razzi contro Israele dopo l’annuncio del cosiddetto “piano del secolo” fatto lo scorso 29 gennaio dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, rigettato da Hamas e dell’Autorità nazionale palestinese (Anp). Ieri l’aviazione israeliana una serie di obiettivi nella Striscia di Gaza dopo che tre razzi sono stati lanciati dall’enclave palestinese in territorio israeliano, precipitando nei campi che circondano la città di Netivot. Lo scorso fine settimana, sempre in risposta ad attacchi provenienti dall’enclave, Israele ha colpito una serie di obiettivi di Hamas nella parte settentrionale della Striscia di Gaza, tra cui un deposito di armi e tunnel utilizzata dall’ala militare del movimento islamista. (Res)