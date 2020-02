I fatti del giorno - Italia

- Migranti: al via iter su Open Arms in giunta Immunità, per Gasparri "caso più complesso di altri" - È durata meno di mezz'ora la riunione della giunta delle Immunità del Senato chiamata a decidere sulla richiesta di autorizzazione a procedere inoltrata dal tribunale dei ministri di Palermo nei confronti dell'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini in relazione alla vicenda della nave Open Arms. Le accuse per il leader della lega sono plurimo sequestro di persona aggravato e rifiuto di atti di ufficio. Questa mattina i componenti della giunta hanno ascoltato la relazione del presidente Maurizio Gasparri, di Forza Italia, che ha illustrato le carte inoltrate dai magistrati siciliani. Entro il 17 febbraio l'ex ministro potrà inoltrare una propria memoria difensiva e, qualora lo volesse, potrebbe essere sentito dalla giunta proprio in quella data. Il giorno successivo, il 18, il relatore Gasparri proporrà alla giunta, in base alle proprie valutazioni, di respingere o accogliere la richiesta del Tribunale dei ministri. Inizierà dunque la discussione che si chiuderà il 27 con il voto della giunta. La questione passerà poi al vaglio dell'aula del Senato. "Stamattina - ha spiegato Gasparri - abbiamo incardinato la vicenda che riguarda l'ex ministro Salvini sul caso della Open Arms. Ho illustrato il fatto così come l'accusa lo ha valutato formulando la richiesta di autorizzazione a procedere. Ho illustrato questa richiesta e ho fissato formalmente quanto convenuto nel calendario dei lavori. Il 17 alle ore dodici è fissato il termine per la ricezione della memoria difensiva. Se Salvini optasse per un'audizione abbiamo previsto una seduta nel pomeriggio di quella data. Non sappiamo se ci sarà questa audizione o meno". Gasparri ha ricordato anche che "questo caso è più complesso" rispetto ad altri sul tavolo della giunta "perché qui c'è anche un carteggio tra il presidente del Consiglio e il ministro dell'Interno di allora, nel periodo di ferragosto". Quindi, ha concluso, "bisogna guardare le carte, valutare ciò che è avvenuto e i vari livelli di responsabilità. La giunta deve fare una valutazione giuridica, non di appartenenza politica". (segue) (Rin)