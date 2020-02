Libano-Vaticano: Rai discuterà con il Papa dei rifugiati siriani e palestinesi

- Il patriarca maronita del Libano, Bechara Rai, è partito questa mattina alla volta di Roma, dove incontrerà papa Francesco, con cui discuterà della presenza dei rifugiati siriani e palestinesi nel paese. "Questo punto essenziale è menzionato nella Costituzione. Non vogliamo che restino né i palestinesi né i siriani, perché questi popoli hanno la loro storia e la loro cultura. Devono tornare a casa", ha detto Rai in partenza dall'aeroporto di Beirut. "Dobbiamo prestare attenzione alle nostre istituzioni governative e al governo che detiene il potere esecutivo, perché senza istituzioni lo Stato è paralizzato", ha aggiunto. La questione dei rifugiati palestinesi è tornata alla ribalta con l'annuncio del piano di pace per il Medio Oriente del presidente statunitense Donald Trump, che non riconosce il diritto di ritorno dei rifugiati palestinesi nelle loro terre. Il Libano ospita oltre un milione di rifugiati siriani che sono fuggiti dal conflitto che ha devastato il loro paese dal 2011, oltre a 130.000 rifugiati palestinesi dalla creazione dello Stato di Israele nel 1948. (Lib)