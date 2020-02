Lodi: Tajani (FI), tragedie così non devono accadere, ora chiarezza

- Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, dopo l'incidente ferroviario accaduto a Lodi, scrive su Twitter: "Ogni giorno migliaia d'italiani, pendolari e non, viaggiano in treno. Tragedie come quella di oggi a Lodi non devono accadere. Si faccia subito chiarezza sull'incidente. Condoglianze ai familiari delle vittime". (Rin)