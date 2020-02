Costa d'Avorio: Cpi esamina oggi richiesta di revoca restrizioni imposte a ex presidente Gbagbo (2)

- Il caso dell'ex presidente, già condannato in primo grado nel 2016 dalla Cpi a sette anni di carcere per crimini contro l'umanità, si inserisce nel delicato contesto pre-elettorale ivoriano. L'attuale capo dello Stato, Alassane Ouattara, ha promesso elezioni "libere, eque e trasparenti" e ha promesso che "chiunque può candidarsi", a condizione "ovviamente che la Costituzione e il codice elettorale lo consentano”. Il presidente non ha ancora annunciato ufficialmente se si ripresenterà, pur dichiarando che la sua candidatura per un terzo mandato sarà presentata nel caso in cui i suoi predecessori decidessero di candidarsi. Nelle file dell'opposizione desta tuttavia preoccupazione la volontà presidenziale di una modifica costituzionale che secondo i detrattori mirerebbe a reintrodurre il limite di 75 anni di età per impedire ai suoi principali rivali, fra cui gli ex presidenti Laurent Gbagbo ed Henri Konan Bedie, di candidarsi alla presidenza. Ouattara – che in caso di reintroduzione del limite di età sarebbe ugualmente escluso dalla competizione avendo 78 anni – ha da parte sua assicurato che la revisione della Costituzione annunciata non includerà un limite di età per i candidati alla presidenza. (Res)