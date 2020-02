Euro 2020: prove su procedure ingresso in occasione di partita Roma-Bologna

- In occasione della gara di serie A del campionato di calcio italiano, Roma-Bologna, in programma alle 20:45 di venerdì 7 febbraio allo stadio Olimpico, verrà provata la procedura di ingresso che sarà applicata in occasione delle partite dei campionati europei di calcio 2020. Le misure saranno adottate presso gli ingressi di piazza Lauro De Bosis, in prossimità dell'obelisco, e prevedono l'allestimento di 56 canali di accesso di 1,20 metri di altezza. È qui che gli steward eseguiranno il controllo del documento, del titolo di accesso e pat down, che normalmente invece avviene più avanti. Dopo il controllo, il pubblico potrà proseguire verso i cancelli senza ulteriori verifiche. È quindi previsto uno snellimento dei tempi di ingesso attraverso la presenza di un numero superiore di canali di accesso, quasi il triplo, rispetto a quelli normalmente utilizzati. Le misure sono state definite dalle autorità competenti in accordo con l’As Roma.(Rer)