Romania: Iohannis, vi garantisco che le istituzioni continueranno a funzionare

- Il presidente romeno Klaus Iohannis ha garantito che le istituzioni romene sono solide e che la governance del paese sta continuando a svolgere il suo lavoro. Lo ha detto il presidente della Romania, Klaus Iohannis, in una dichiarazione rilasciata dopo le dimissioni del governo liberale guidato da Ludovic Orban a seguito della mozione di sfiducia approvata ieri dal parlamento. "Le istituzioni sono solide. Il governo rimarrà in carica con alcuni poteri in meno. La governance va avanti. Non bisogna credere che ora entreremo in una situazione senza uscita o complicata. Le istituzioni funzioneranno. Io sono il garante che le istituzioni romene continueranno a lavorare per i cittadini", ha dichiarato il capo dello Stato affermando che il governo liberale guidato da Ludovic Orban ha tentato di portare avanti delle riforme, mentre la maggioranza si è opposta a questi tentativi. (segue) (Rob)