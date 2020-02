Romania: Iohannis, vi garantisco che le istituzioni continueranno a funzionare (2)

- "Penso che ora sia il momento di pensare un po’ a ciò che abbiamo nell'arena politica al momento. Vediamo, da un lato, un governo liberale, che arriva con molto entusiasmo, con molta energia, su un'onda popolare positiva, confermata da tutti i sondaggi pubblici, un governo che ha tentato di fare le riforme, che vuole elaborare progetti per le autostrade, per gli ospedali, e incoraggiare la crescita economica. In breve, un governo che vuole riportare la Romania alla normalità”, ha detto il capo dello Stato. Dall'altra parte, ha proseguito il capo dello Stato, c’è “una maggioranza per lo più socialdemocratica, arrabbiata, frustrata perché ha perso la governance, che ovviamente si oppone a tutti questi tentativi di migliorare la governance”. (Rob)