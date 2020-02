Difesa: Russia-India, pronti nuove forniture per assemblare i carri armati T-90S

- La Russia è pronta a continuare a fornire all'India i kit per assemblare i principali carri armati T-90S. È quanto si apprende dal Servizio federale per la cooperazione tecnico-militare, durante la fiera DefExpo 2020 a Lucknow, in India. "Nel 2019, è stato firmato un contratto con il ministero della Difesa indiano per estendere il contratto per la produzione dei principali carri armati T-90S, fino al dicembre 2028 e per aumentare il loro numero di veicoli", afferma l'agenzia federale. A sua volta, il ministero della Difesa indiano ha fatto un ordine con la Heavy Vehicles Factory (Hvf) ad Avadi per assemblare 464 carri armati aggiuntivi. Il T-90s è il principale carro armato in servizio sul suolo indiano. (Rum)