Lodi: Rfi, riprogrammato il servizio dell'alta velocità e dei treni regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il servizio ferroviario dei treni alta velocità e a media-lunga percorrenza è stato riprogrammato in seguito all'incidente del treno 9595 Milano–Salerno avvenuto nei pressi della stazione di Livraga, provincia di Lodi. I treni alta velocità fra Milano e Bologna percorrono la linea convenzionale fra Milano e Piacenza con ritardi fino a 60 minuti. Previste anche limitazioni di percorso e cancellazioni. Il dettaglio dei provvedimenti è consultabile sui siti web delle imprese ferroviarie. Ripercussioni ci sono anche per la circolazione ferroviaria dei treni regionali. Sulla linea Lodi–Saronno (S1) i treni regionali sono limitati a Melegnano e Milano Rogoredo. I convogli della linea Milano Bovisa Fnm–Melegnano (S12) sono limitati a Milano Rogoredo. Lo comunica in una nota Rfi, Rete ferroviaria italiana. (Com)