Armenia: arrestato presidente Comitato sviluppo urbano per abuso di potere

- Il presidente del Comitato per lo sviluppo urbano dell'Armenia, Vahagn Vermishyan, è stato arrestato con il sospetto di ricevere tangenti. Il servizio di sicurezza nazionale armeno ha rivelato che Vermishyan avrebbe ricevuto ingenti somme di denaro da alcuni imprenditori. Nel tentativo di nascondere le tracce, Vermishyan ha violato il divieto per i funzionari di impegnarsi in attività commerciali e ha istituito una società di architettura, registrandola a nome di una persona di fiducia e suggerendo alle persone che si sono rivolte a lui di realizzare delle infrastrutture sfruttando queste società, garantendo loro condizioni favorevoli. Il funzionario e altri sospettati sono stati arrestati. Dopo essere stato interrogato, Vermishyan ha ammesso le sue colpe. (Res)