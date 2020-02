Lodi: Conte, stiamo accertando cause, vicini a famiglie vittime

- Lasciando Palazzo Chigi per un impegno istituzionale, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è intervenuto sull'incidente ferroviario in provincia di Lodi: "Siamo molto dispiaciuti per queste due vittime, i due macchinisti. Siamo vicini alle famiglie e stiamo accertando le cause".(Rer)