Trasporti Roma: Raggi, stazione Vigna Clara aprirà entro l'anno, iniziati collaudi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel dettaglio "il treno simulerà il percorso per nove giorni - prosegue Raggi -, mentre i tecnici saranno impegnati nel testare l’impatto sugli edifici, misurando vibrazioni e rumore. Questo è il primo passo per completare l'anello ferroviario, la circle line di Roma. Praticamente una linea su ferro che corre attorno al centro della città e si collega alla restante rete del trasporto pubblico". Quella della stazione di Vigna Clara "è una vicenda lunga e ingarbugliata - aggiunge la sindaca -. Dopo numerose battaglie legali è arrivata la sentenza del Tar che ha sbloccato la situazione. Lo scorso anno abbiamo approvato l’intesa con Rfi per il completamento del raddoppio della linea Vigna Clara-Valle Aurelia e per lo sblocco dei lavori per la chiusura dell’anello ferroviario con la realizzazione del nodo di scambio a Tor di Quinto. Tutti interventi necessari - conclude - per dare alla nostra città più collegamenti e ampliare la mappa di opere su ferro, dalla periferia al centro". (Rer)