Bangladesh: premier Hasina prosegue visita, oggi in Vaticano e poi partenza per Milano

- La premier del Bangladesh, Sheikh Hasina, prosegue la sua visita in Italia e Città del Vaticano. Oggi, stando a quanto annunciato dal suo segretario per la stampa, Ihsanul Karim, sarà ricevuta da papa Francesco. Dopo l’udienza col Pontefice, partirà alla volta di Milano. Ieri mattina a Roma, in via dell’Antartide, Hasina ha inaugurato la cancelleria dell’ambasciata bengalese. Alla cerimonia erano presenti, tra gli altri, la sorella minore Sheikh Rehana, la figlia Saima Wazed Hossain, il ministro degli Esteri Abul Kalam Abdul Momen e l’ambasciatore Abdus Sobhan Sikder. Alle 13 la leader bengalese è stata ricevuta a Palazzo Chigi dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Dopo il colloquio è stato emesso un comunicato congiunto, secondo il quale i due capi di governo hanno valutato positivamente lo stato delle relazioni bilaterali, individuato alcune aree interessanti, al di là di quella tradizionale dell’industria tessile, per il consolidamento della partnership economica e concordato di intensificare le consultazioni per arrivare alla firma di vari accordi. (segue) (Res)