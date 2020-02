Bangladesh: premier Hasina prosegue visita, oggi in Vaticano e poi partenza per Milano (2)

- Il programma di ieri di Hasina si è concluso con un incontro con una rappresentanza della comunità imprenditoriale italiana in una sala riunioni del Parco dei Principi Grand Hotel & Spa, in cui alloggia. Nella stessa struttura il giorno precedente si è svolto un ricevimento organizzato dal suo partito, la Lega popolare bengalese (Awami League). Hasina ha parlato delle politiche di sviluppo del suo governo, il cui obiettivo è trasformare il Bangladesh in un paese a medio reddito entro il 2024, e ha sottolineato che il tasso di povertà è sceso dal 20,5 al dieci per cento sotto la sua guida. Si è poi soffermata su alcuni progetti in corso, tra i quali la costruzione del ponte sul fiume Padma, sull’istruzione e sull’innovazione digitale. Giunta in Italia il 4 febbraio, su invito del presidente del Consiglio Conte, la premier Hasina lascerà domani, venerdì 7 febbraio, Milano con un volo Emirates Airlines da Malpensa per fare ritorno a Dacca. Il rientro in patria è previsto per sabato 8 febbraio mattina, intorno alle 8 ora locale. (Res)