Migranti: Gasparri su Open Arms, oggi incardinato procedimento

- Si è chiusa dopo meno di mezz'ora la prima riunione della giunta delle Immunità sul caso della nave Open Arms e la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dell'ex ministro Matteo Salvini. "Stamattina - ha spiegato il presidente Maurizio Gasparri - abbiamo incardinato la vicenda che riguarda l'ex ministro Salvini sul caso della Open Arms. Ho illustrato il fatto così come l'accusa lo ha valutato formulando la richiesta di autorizzazione a procedere. Ho illustrato questa richiesta e ho fissato formalmente quanto convenuto nel calendario dei lavori". "Il 17 alle ore dodici - ha chiarito - è fissato il termine per la ricezione della memoria difensiva. Se Salvini optasse per un'audizione abbiamo previsto una seduta nel pomeriggio di quella data. Non sappiamo se ci sarà questa audizione o meno".(Rer)