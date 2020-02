Trasporto aereo: Ucraina, la Bei potrebbe erogare un prestito per lo scalo di Boryspil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca europea per gli investimenti (Bei) sta valutando la possibilità di erogare un prestito di 300 milioni di euro a favore dell'aeroporto internazionale di Boryspil, per l'attuazione del piano di investimenti per "migliorare le infrastrutture, garantire i massimi livelli di sicurezza e protezione dell'aviazione", ha affermato la banca sul suo sito web. Il documento della Bei afferma che il costo totale di questo progetto è di circa 66 milioni di euro, ma non sono state specificate altre fonti di cofinanziamento. In precedenza, il ministero delle Infrastrutture ucraino ha proposto che la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) partecipi al finanziamento del piano di investimenti. (Res)