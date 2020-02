Polonia: premier Morawiecki a Bruxelles per discutere del budget dell'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki, sarà oggi a Bruxelles per discutere con il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, e la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen. Lo rende noto l'emittente "Polskie Radio". I colloqui verteranno su una serie di argomenti, a partire dal quadro finanziario pluriennale per il 2021-27. La visita avviene durante i preparativi per il vertice speciale che tra qualche settimana riunirà capi di Stato e di governo dei paesi membri per cercare un accordo sui punti chiave del bilancio proposto. Alcuni giorni fa Morawiecki ha ritenuto la bozza avanzata dalla Commissione Ue "insufficiente" e "non abbastanza ambiziosa". Alla fine della scorsa settimana il premier polacco è volato in Portogallo per un meeting dei cosiddetti "Amici della coesione", al termine del quale aveva dichiarato ai giornalisti che il gruppo ha espresso "un fermo no" nei confronti dei possibili tagli alle politica di coesione e a quella agricola. (Vap)