Ostia: Ferrara (M5s), Salvini dica ai suoi di votare abbattimento lungomuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, "viene a Ostia proprio il giorno in cui si vota la delibera sul Piano arenili (abbattimento del lungomuro) in municipio" quindi "visto che è qui convinca a votare a favore quelli che hanno garantito questo scempio per anni e che sono entrati oggi nel suo partito, gli amici del cemento, del lungomuro, degli interessi di pochi a discapito di molti". Lo scrive in un post su Facebook il consigliere capitolino del M5s, Paolo Ferrara, che vive nel territorio di Ostia. "Se fossi in lui, conoscendo gli interessi del suo partito, starei a casa con la copertina davanti alla televisione a non fare nulla. L'estate è vicina e presto potrà ricominciare a bere mojito, in spiagge lontane da qui", conclude.(Rer)