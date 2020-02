Lodi: Terzi e Foroni sul luogo del deragliamento, vicinanza a parenti vittime

- Gli assessori regionali della Lombardia Claudia Maria Terzi (Trasporti e Mobilità) e Pietro Foroni (Protezione civile e Territorio), si sono recati sul luogo in cui si è verificato l'incidente ferroviario di stamattina e, in una nota, "esprimono vicinanza ai parenti delle vittime e alle persone rimaste ferite nell'incidente". "Un grazie particolare - aggiungono Terzi e Foroni - ai soccorritori, alle Forze dell'ordine, alla Protezione civile e a tutti coloro che stanno intervenendo sul posto". (com)