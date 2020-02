Lodi: Boldrini (Pd), vicina a famiglie e colleghi vittime

- La deputata del Partito democratico Laura Boldrini, dopo l'incidente ferroviario avvenuto a Lodi, scrive su Twitter: "Sono vicina alle famiglie e ai colleghi delle vittime del terribile incidente ferroviario di Lodi. Mi auguro una pronta guarigione per i feriti. Spezza il cuore pensare che qualcuno esce per andare al lavoro e, a casa, non ci torna più". (Rin)