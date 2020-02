Grecia-Ue: Gentiloni da oggi in visita ad Atene, incontri con Mitsotakis e Staikouras

- Il commissario europeo per l'Economia Paolo Gentiloni sarà ricevuto questa mattina dal premier greco, Kyriaoks Mitsotakis, ad Atene. Gentiloni avrà una serie di incontri con rappresentanti del governo nell’ambito del semestre europeo, e del ciclo di coordinamento delle politiche economiche e fiscali tra gli Stati membri dell’Unione europea. Durante la sua visita di due giorni, Gentiloni dovrebbe incontrare inoltre il presidente del Parlamento, Costantine Tassoulas, il ministro delle Finanze Christos Staikouras, il leader di Syriza, Alexis Tsipras, e il governatore della Banca di Grecia Yannis Stournaras. Il commissario interverrà inoltre all’Assemblea nazionale di Atene con un discorso. Gentiloni inaugurerà anche l'info-hub europeo "This Is Europe" nel centro di Atene, seguito da un discorso alla Camera di commercio e industria della capitale sul Green Deal europeo, organizzato dalla rappresentanza della Commissione europea in Grecia. (Gra)