Lodi: treno deragliato, cordoglio della Faisa Cisal

- La Faisa Cisal ha espresso il proprio cordoglio ai familiari delle vittime del disastro ferroviario che ha coinvolto il convoglio Frecciarossa delle Ferrovie dello Stato, a Lodi. In una nota Mauro Mongelli, segretario generale della Federazione autonoma italiana sindacale degli autoferrotranvieri, internavigatori e ausiliari del traffico, ha dichiarato: “Ai feriti, ai soccorritori e ai lavoratori va la nostra più profonda vicinanza in un momento così drammatico. Il bilancio dell’incidente che, oltre a feriti, riporta la perdita di vite umane, ci porta a osservare un doveroso e rispettoso silenzio per la sofferenza di chi è stato colpito da questo triste evento ma l’accertamento delle responsabilità, delegato gli organi competenti, resta prioritario”. “La nostra Federazione - ha concluso il leader della Faisa Cisal – auspica la ricerca, da parte di tutti e in modo consapevole e responsabile, di soluzioni finalizzate a evitare che simili tragedie possano ripetersi poiché, vista la loro reiterazione nel tempo, non sono frutto di casualità”. (Ren)